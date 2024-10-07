جراناتشو يغيب عن منتخب الأرجنتين في تصفيات كاس العالم

اعلن الاتحاد الارجنتيني لكرة القدم ان نجم مانشيستر يونايتد ومنتخب الارجنتين اليخاندرو جراناتشو سيغيب عن قائمة منتخب الارجنتين التي سيعلنها المدرب الارجنتيني سكالوني لخوض مباراتي منتخب الارجنتين في تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة امريكا الجنوبية .

وكان اليخاندرو جراناتشو قد اعلن قبل عدة ايام انه يشعر بأصابة في ركبته اليسرى وانه سيتحدث الى الجهاز الفني لمنتخب الارجنتين للتباحث حول امكانية انضمامه من عدمه الى منتخب التانجو في مباراتيه امام فنزويلا وبوليفيا في تصفيات كأس العالم .

الاتحاد الارجنتيني اعلن على الفور عن استبعاد اليخاندرو جراناتشو من قائمة منتخب الارجنتين الذي سيغيب عن منتخب الارجنتين في تصفيات كأس العالم .

يذكر ان اليخاندرو جراناتشو يعاني من بعض المشاكل مع المدير الفني ايريك تين هاج المدير الفني الحالي لفريق مانشيستر يونايتد حيث لم يشارك بشكل اساسي سوى في ثلاث مباريات فقط من اصل عشرة مباريات خاضها مانشيستر يونايتد حاليا في كل المسابقات رغم مشاركته في المباراة الاخيرة امام استون فيلا كاملة .