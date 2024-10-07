وزارة العمل تشارك باحتفالات الذكرى الـ 51 لانتصار أكتوبر في جنوب سيناء

شاركت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء ، فى فعاليات الإحتفالات بالذكرى الـ ٥١ لانتصار أكتوبر المجيد ، بحضور اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ، وأعضاء مجلس النواب ، ومواطني محافظة جنوب سيناء، ومشايخ القبائل البدوية ، ورؤساء المدن، ومديري المديريات، وذلك في ساحة العلم أمام ديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، تخليداً لبسالة وشجاعة القوات المسلحة المصرية.

وتضمنت الاحتفالية عزف السلام الوطني، والوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الوطن، وردد طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية الأغاني الوطنية، وبعض العروض الرياضية ، يأتى ذلك فى إطار جهود مديرية العمل في المشاركة المجتمعية مع مختلف الجهات التنفيذية لخدمة أبناء المحافظة ، وتخليد ذكرى انتصار السادس من أكتوبر والتى تحرص الدولة المصرية على إحياء هذه الذكرى سنويًا سواء من خلال الاحتفالات التي تقام بكافة محافظات مصر وليس سيناء فقط، أو بتخصيص الحصة الأولى للحديث عن جسارة وشجاعة القوات المسلحة المصرية، وإصرارها على التضحية بكل ما هو نفيس وغالي من أجل استرداد سيناء، بهدف غرس قيم الولاء والانتماء لدى النشء.

وقال وفاء نجاح مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، إن تلك الجهود والمشاركات التي تقوم بها المديرية جاءت تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بالاهتمام بتعزيز ملفات التعاون مع مختلف الجهات التنفيذية داخل المحافظات لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين ، وكذلك المشاركة المجتمعية فى المناسبات الوطنية التي سطرت تاريخ الدولة المصرية ونجاحها نحو تحقيق الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضافت مدير المديرية، أن الفعاليات أكد خلالها محافظ جنوب سيناء، أن القوات المسلحة المصرية تقدم كل يوم نماذج مشرفة للوطن، لكونها كانت ولا تزال هي عين مصر الساهرة على حماية أبنائها وأرضها، مقدمًا التحية والشكر لرجال القوات المسلحة، على التضحيات التي يبذلونها من أجل استقرار البلاد، كما قدم التهنئة لأسر شهداء الوطن، الذين قدموا أرواحهم فداء هذا الوطن العظيم.