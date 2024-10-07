تحيا مصر.. أهالي شمال سيناء يهتفون فرحا بوصول القطار لمحطة بئر العبد (فيديو)

عرضت فضائية "TEN"، اليوم الإثنين، مقطع فيديو يرصد احتفال أهالي شمال سيناء بوصول قطار إلى محطة بئر العبد بشمال سيناء لأول مرة منذ 50 عاما.

ويوضح الفيديو ترديد أهالي شمال سيناء هتاف: “تحيا مصر”.

شاهد عبور أول قطار لسيناء بعد توقف سنوات

يشار إلى أنه شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، عبور أول قطار من محطه الشيخ زايد بالإسماعيلية إلى محطه بئر العبد مرورا بمحطات الفردان- القنطرة شرق - جلبانة بئر العبد، بعد توقف سنوات طويلة حيث عبر القطار من الضفة الغربية للقناة إلى الضفة الشرقية فوق كوبري الفردان على قناة السويس.

وشاركت الأهالي التي احتشدت في تلك المحطات فرحة عبور القطار من الإسماعيلية لسيناء، مقدمين الشكر للحكومة على اهتمامها بسيناء وإقامة مشروعات التنمية.

ويعد هذا القطار هو أول تجربة عبور بعد الانتهاء من تطوير خط قطار الإسماعيلية العريش خلال الفترة الماضية، ضمن محاور التنمية التي تشهدها سيناء.

انتهاء أعمال التطوير

وأنهت وزارة النقل الفترة الماضية أعمال التطوير بطول 100 كيلومتر في عمق سيناء من منطقة الفردان بالإسماعيلية حتى مدينة بئر العبد، مع رفع كفاءة جسر الفردان المار أعلى قناة السويس وهو كوبري معدني بطول 640 مترا يتكون من جزأين يمر أعلى قناة السويس، وإنشاء كوبري معدني جديد مزدوج على قناة السويس الجديدة.

دير بالذكر أن وزارة النقل من خلال هيئة السكة الحديد، أعلنت عن الانتهاء من تطوير وتجديد خط سكة حديد الفردان – بئر العبد بطول 100كم، بسيناء، واستعادة كفاءة محطاته كمرحلة أولى من مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد الفردان شرق بورسعيد بئر العبد العريش طابا بطول إجمالي حوالي 500 كم والذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية للممر للمر اللوجيستي العريش طابا الممر التنموي الجديد.