أكتوبر العزة والكرامة في احتفالات الثقافة بالوادي الجديد بذكرى النصر وسط إقبال كبير

أقيمت بقصر ثقافة موط بالوادي الجديد احتفالية ثقافية فنية، بعنوان "أكتوبر العزة والكرامة"، ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ، نائب رئيس الهيئة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.

شهدت الاحتفالية التي أقيمت على مسرح القصر عدد من القيادات التنفيذية والثقافية بمدينة موط ومركز الداخلة وسط توافد أعداد كبيرة من أهالي المدينة.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني، ثم كلمات للمحاربين القدامي أبطال حرب أكتوبر الذين استعرضوا أحداث الحرب المجيدة والانتصار العظيم الذي حققته القوات المسلحة المصرية لاستعادة أرض سيناء العزيزة.

مواهب ثقافية

وتضمن الحفل فقرات فنية قدمتها مواهب ثقافية من أبناء موط، إضافة إلى فقرات شعرية ألقاها نخبة من أدباء وشعراء المدينة. كما تابع الحضور عروضا فنية متميزة، أبرزها أوبريت للأطفال بعنوان "عمار يا أرض الوادي" تدريب هبة أحمد، عماد الجبال، وأوبريت آخر بعنوان "مصر الكرامة" تدريب حسني أبو عمرة وإخراج محسن سعيد.

وفي ختام الحفل تم تكريم المحاربين القدامى، والمواهب الشابة المشاركة في الفعاليات الفنية والأدبية.

أقيمت الاحتفالية بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وقدمها فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد.

وأعدت هيئة قصور الثقافة برنامجا مكثفا احتفالا بذكرى النصر المجيد في القاهرة والمحافظات تنظم خلاله أكثر من 456 نشاطا ثقافيا وفنيا، على مدار الشهر الحالي.