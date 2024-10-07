إطلاق Infinix AI∞ منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي المتكاملة 

كشفت شركة Infinix، العلامة التجارية المبتكرة والموجهة للشباب، عن إطلاق Infinix AI∞، وهو حل ذكاء اصطناعي ثوري يغير طريقة تفاعل المستخدمين مع التكنولوجيا، حيث ترفع Infinix AI∞، هذه المنصة الذكية مستويات الذكاء والإبداع والإنتاجية في الحياة اليومية.

كما كشفت أنفينكس عن أنه من ضمن الابتكارات الجديدة يوجد Folax، المساعد الافتراضي الإبداعي المدعوم بمزيج من نماذج Infinix الخاصة ونماذج متقدمة أخرى مثل GPT-4o وGemini، سواء من خلال النصوص أو الصوت أو الصور، ويوفر Folax استجابات فورية وتوصيات شخصية، مما يوفر تفاعلات سلسة وبديهية.

قال توانوي شي، المدير العام لـ Infinix AI: "يمثل Infinix AI∞ فصلًا جديدًا في التكنولوجيا الشخصية، حيث تم تصميمه للتكيف مع احتياجات كل مستخدم وإعادة تعريف تجربته مع أجهزته، سواء كان الهدف هو تبسيط الروتين اليومي أو تعزيز الإنتاجية أو تحفيز الإبداع، حيث يتعلم Infinix AI∞ من تفضيلات المستخدم لتقديم تجربة متصلة وسلسة، مضيفًا: "هدفنا هو جعل الذكاء الاصطناعي المتقدم في متناول الجميع، لتعزيز الإبداع والإنتاجية العالمية."

تم تصميم Infinix AI∞ ليخدم كل من الإبداع الشخصي والمهني، حيث يعمل كمساعد إبداعي ذكي يبسط المهام، يحفز الابتكار، ويعزز الإنتاجية، ومن بين أبرز ميزاته Live Texts∞، التى تمكن المستخدمين من استخراج المعلومات الحيوية من الصور والوثائق بشكل فوري، مما يتيح الوصول إلى ملخصات ذكية في ثوانٍ.

كما أن تكنولوجيا Writing Tools∞ تعيد تعريف التواصل المهني من خلال تقديم فحص فوري للنحو، إعادة كتابة المحتوى، وتحسين الأسلوب، هذه الأداة تضمن أن يكون كل نص—سواء كان بريدًا إلكترونيًا أو تقريرًا أو عملًا إبداعيًا—مصقولًا وواضحًا وذا تأثير.

ولعشاق الإبداع، يقدم Magic Create∞ الدعم المستمر من الفكرة إلى التنفيذ، حيث يساعد المستخدمين على تحويل أفكارهم إلى واقع بسهولة.

يعزز Infinix AI∞ المهام اليومية بحلول مبتكرة مخصصة للمناطق الثقافية المختلفة، حيث أن إحدى الميزات البارزة هي AI Wallpaper، التي تتكيف مع التفضيلات الثقافية والجمالية للمستخدمين من مختلف المناطق، مثل الشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء وأوروبا.

وتستمر هذه الحلول في التطور مع إضافة المزيد من الإمكانات مثل Smart Search، التي تمكّن المستخدمين من البحث باستخدام اللغة الطبيعية، و Mobile Data and Balance Inquiry Assistant، التي تسمح بفحص رصيد البيانات والاستهلاك بكل سهولة.

وفي النهاية قال توانوي شي: "يضع Infinix AI∞ معيارًا جديدًا للذكاء الاصطناعي من خلال فهمه الفوري للسياق وقدرته على التكيف بسلاسة، كما يدعم أكثر من 100 لغة، بما في ذلك لغة الهوسا لأول مرة عالميًا، مما يعزز التواصل في مناطق مثل أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب شرق آسيا".

وتايع: يعد Infinix AI∞ خطوة كبيرة نحو مستقبل التكنولوجيا الذكية المتكاملة، مما يجعل هذه المنصة حلًا ثوريًا في عالم الذكاء الاصطناعي.