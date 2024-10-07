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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

جامعات ومدارس

رئيس جامعة حلوان يتفقد كلية التجارة (صور)

جولة رئيس جامعة حلوان
جولة رئيس جامعة حلوان

تفقد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، كلية التجارة مع بداية العام الدراسي الجديد 2024/2025، بهدف متابعة سير العملية التعليمية وضمان توفير جميع الإمكانيات والوسائل اللازمة لجودة التعليم.

وتضمنت الجولة زيارة المعامل، المدرجات، وقاعات التدريس بالكلية، حيث تأكد من وجود جميع الوسائل التعليمية التي تساهم في تحسين العملية التعليمية.

توجيهات رئيس جامعة حلوان 

وأكد رئيس جامعة حلوان أهمية تفعيل نظام الإنذار والإطفاء داخل الكلية، مع الالتزام بإجراء الصيانة الدورية على تلك الأنظمة. 

وشدد رئيس جامعة حلوان على ضرورة استغلال كافة الأماكن غير المستغلة في الكلية بشكل مثالي، لتحقيق أقصى استفادة منها.

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى منع استخدام الورق داخل مجالس الكليات، داعيًا إلى الاعتماد على العرض الرقمي (ديجيتال) داخل اجتماعات مجالس الأقسام واجتماعات مجلس الكليات. 

وشدد رئيس جامعة حلوان على ضرورة تشكيل لجنة لصيانة جميع أجهزة الكمبيوتر بالمعامل.

ودعا رئيس الجامعة الطلاب إلى تحصيل العلم والاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها الجامعة، سواء التعليمية أو الترفيهية. كما حثهم على المشاركة الفعالة في الأنشطة  الطلابية سواء الثقافية، الرياضية، وغيرها التي تنظمها الجامعة، مؤكداً على أهمية التفاعل والمشاركة في تلك الأنشطة لتعزيز التجربة الجامعية.

وأكد الدكتور قنديل على ضرورة الانتظام في العملية التعليمية منذ اليوم الأول، مشددًا على أن لكل فرد دورًا هامًا يجب أن يقوم به لتحقيق النجاح المنشود للعام الدراسي الجديد.

رافق رئيس جامعة حلوان خلال الجولة الدكتور جمال علي، عميد كلية التجارة، بالإضافة إلى وكلاء الكلية. كما حضر الجولة اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، وهشام رفعت، الأمين المساعد لشؤون التعليم والطلاب، والمهندس محمد أبو العلا مدير عام الإدارة الهندسية بالجامعة، إلى جانب عدد من مديري العموم بالجامعة.
 

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