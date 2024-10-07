افتتاح معرض "صنع في مصر" بجامعة عين شمس (صور)

افتتحت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة معرض "صنع في مصر".

ينظم المعرض قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحت إشراف اللواء حسام الشربيني أمين جامعة عين شمس المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يأتي ذلك تزامنًا مع الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة وانطلاقًا من الدور المجتمعى لجامعة عين شمس فى دعم الصناعات الوطنية، وتحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة.

حرص جامعة عين شمس على إقامة معرض المنتجات المصرية

وأكدت نائب رئيس جامعة عين شمس حرص إدارة الجامعة على إقامة معرض المنتجات المصرية بشكل منتظم بهدف خلق أسواق جديدة أكثر انتشاراً بين فئات الشباب للمنتج المصري الذي لا يقل جودة عن المنتجات العالمية.

وأشارت نائب رئيس جامعة عين شمس إلى المبادرة الرئاسية "ابدأ " التى تهدف إلى دعم التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، مما يؤدي إلى تقليل الواردات وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق العالمية، عبر تذليل العقبات وتشجيع الاستثمارات، ومن هنا يأتى دور الجامعة في دعم الصناعات الوطنية ودفع عجلة الإقتصاد لتحقيق معدلات نمو مرتفعة مما يسهم في رفع مستوى معيشة أفرادها.

وأشادت نائب رئيس جامعة عين شمس بالتنوع الذى يشهده المعرض الذى يضم أكثر من ٣٠ شركة مصرية من مختلف مجالات الصناعات حيث يضم عدد من شركات المنسوجات ومستحضرات التجميل والصناعات الغذائية و الصناعات الكيماوية والتكنولوجية وغيرها.