الصحة: 60 مليار جنيه تكلفة 54 مشروعا نعمل عليها

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن إجمالي تكلفة مشروعات البنية التحتية في مستشفى نجع حمادي بقنا بلغت 406 ملايين جنيه، أما تكلفة مستشفى ساقلتة المركزي في محافظة سوهاج بلغت 440 مليون جنيه، موضحًا أن هناك 54 مشروعا في 24 محافظة بتكلفة تُقدر بـ60 مليار جنيه.

وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس المجلس، اليوم الإثنين، أن هناك 54 مشروعا في 24 محافظة بتكلفة تُقدر بـ60 مليار جنيه، مشيرا إلى أن وزارة الصحة والسكان من الوزارات التي تحظى باهتمام كبير من خلال الموازنة العامة للدولة لأهمية هذا القطاع في تقديم خدمات صحية للمواطنين.

وزير الصحة يستعرض حصاد 100 يوم عمل أمام مجلس النواب





وفي إطار آخر، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان بيانا أمام الجلسة العامة لمجلس النواب حول حصاد 100 يوم عمل منذ تشكيل الحكومة الجديدة و خطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة وأبرز التحديات والفرص.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان أن الدولة تعمل بوتيرة سريعة لتحقيق مظلة التأمين الصحي الشامل لجميع المصريين.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار خلال إلقائه بيان أمام مجلس النواب :أن المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل يشمل 5 محافظات ،وقد راعينا إجراء الدراسات الكاملة لتقدير عدد المستفيدين من هذه المرحلة لاسيما وأن هناك 12.8مليون شخص يتبعون المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي.

وأشار إلى أن هناك مشروعات تلتزم الدولة بالانتهاء منها في يناير 2025 وعددها 20 مشروعا بين أسرة رعاية وحضانات وغرف عمليات وغيرها، مؤكدا أن هناك 4 من 20 مستشفى تم الانتهاء منها بنسبة 100%، و14 بنسبة من 90 إلى 97%، وكل مستشفى ينتهى من الإجراءات الإنشائية تحتاج إلى الفرش الطبي بتكلفة تقدر بمليارات حتى تستطيع المستشفى تقديم الخدمة، وهذا يتم على كافة محافظات الجمهورية.

وقال وزير الصحة: إن هناك مستشفيات عمرها من 100 إلى 120 سنة، بدأنا بفكرة المستشفيات التي يتجاوز عمرها 50 سنة، بتقييم هذه المستشفيات ووضع برنامج زمنى حتى لو على 10 سنوات لتطوير ما يمكن تطويره، وهناك مستشفيات خارج نطاق التطوير وقد يكون تكلفة إنشاء مستشفى جديد أقل من تطوير مستشفى مر عليه أكثر من 80 سنة.