الصحة: بدأنا تبني فكرة تطوير مستشفيات قديمة تجاوز عمرها 50 عامًا

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن الدولة تعمل بوتيرة سريعة لتحقيق مظلة التأمين الصحي الشامل لجميع المصريين.

وقال “عبدالغفار” خلال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس المجلس، اليوم الإثنين، إن مستشفى نويبع المركزي بمحافظة جنوب سيناء بدأ بالفعل استقبال الحالات منذ 1 سبتمبر، فضلا عن مستشفى التل الكبير والقنطرة شرق المركزي بالإسماعيلية، ومستشفى طنطا العام والسنطة المركزي في الغربية، ومستشفى بدر المركزي في البحيرة، ومستشفى العبور العام في القليوبية، إذ أنّ تلك المستشفيات اقتربت من الانتهاء من مشروعات البنية التحتية بها خلال 4 أشهر مقبلين.

وواصل عبدالغفار أنه :"قد تبدو الأمور بسيطة لكن كل مستشفى يُنتهى من الإجراءات الإنشائية فيه يحتاج إلى الفرش الطبي والغير طبي بتكلفة تقدر بمليارات حتى تستطيع المستشفى أن تبدأ بالتشغيل كما كان مخططا لها وتقديم خدماتها الصحية، وهذا يتم على كل محافظات الجمهورية وليس في مراحل التأمين الصحي الشامل فقط".



وأوضح عبدالغفار:"لدينا مستشفيات عمرها 100 و120 و130 عاما، بالتالي بدأنا في تبني فكرة المستشفيات القديمة التي تجاوز عمرها 50 عاما على مستوى الجمهورية، وأرسلنا فرق عمل من الهيئة المتخصصة للمشروعات لتقييم هذه المستشفيات ووضع برنامج زمني حتى لو كان على 10 سنوات، بهدف تطويرها".

كما أعلن وزير الصحة، أنه في حدود عام 2030 إلى 2032 سيتم الانتهاء من تغطية جميع المواطنين في التأمين الصحي الشامل، لافتا إلى أنه تم تسجيل 4.5 مليون مواطن، وتقديم نحو 49 مليون خدمة طبية، و620 ألف عملية جراحية في المحافظات التي تم فيها تطبيق التأمين الصحي الشامل.

وأتم عبدالغفار تصريحاته، قائلا: "أن محور إتاحة الخدمات الصحية المتميزة، يتضمن ملف العلاج على نفقة الدولة، مشيرا إلى أن الفترة من 2014 إلى 2024 شهدت إصدار 32.5 مليون قرار علاج على نفقة الدولة، انتفع بها 18.8 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 102.3 مليار جنيه"، لافتا إلى أنه من المستهدف زيادة الموازنة السنوية للعلاج على نفقة الدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة من 20.8 إلى 26.3 مليار جنيه بحلول عام 2027.