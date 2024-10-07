لطلاب الأزهر.. 3 نصائح لصحبة القرآن الكريم

وجه الدكتور مختار مرزوق العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر نصائح لطلاب وطالبات جامعة الأزهر الشريف فيما يتعلق بالقرآن الكريم، وأيضًا إلى جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على وجه العموم.

3 نصائح لصحبة القرآن

نصح مرزوق بثلاث نصائح ذهبية تساعد المسلم وخاصة الطلاب في صحبة القرآن الكريم:

1- بحفظ القرآن ومراجعته

2- جعله وردا من أورادكم

3 - تدبر آياته مااستطعتم إلى ذلك سبيلا .

وتابع: قال تعالى “ يُؤفك عنه مَن أُفك “ أي يُصرف عن القرآن مَن صرفه الله عقوبةً له بسبب ذنوبه وإعراضه عن الله، ونصح قائلًا: ” من لم يبدأ بحفظ القرآن فليبدأ، ومن أهمل مراجعته فليستدرِك، ومن لم يكن له ورد من القرآن فليحرص عليه، ولتصبر و لتُصابر، فإنّ لحفظ القُرآن و ضبطهِ وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار لذّة تُنسيك تعب المُجاهدة ".

وأضاف : "اهرب من زحمة انشغالكواختطف دقائق من وقتك، قم من نومك، لعلك تلحق بركب الأوابين، وتنعم بلذة العابدين، واسجد واقترب اجعل لنفسك، ورداً من القرآن، لا تتركه مهما كان .

بركة القرآن

وأشار مرزوق إلى أنه من بركة القرآن أن الله يبارك في عقل قارئه وحفظه:فعن عبد الملك بن عمير : ( كان يقال أن أبقى الناس عقولا قراء القرآن ) وفي رواية : ( أنقى الناس عقولا قراء القرآن )

أقوال العلماء في القرآن