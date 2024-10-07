قراءة القرآن.. نصائح حسام موافي لنوم هادئ

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بطب قصر العيني، أن النوم سر من أسرار الله تعالى، ولم يصل العلماء إلى كثير من أسراره إلى الأن، فحتى الآن غير معروف لدى العلماء سواء كان النائم بيكون «أوف ولا أون»، أو هل لنائم يكون ميت؟ رغم أن الأجهزة والقلب يكونوا يقومون بأداء علمهم.

وقال موافي أنه من أفضل الأشياء التي يمكن للإنسان فعلها قبل النوم يساعده على الإسترخاء، ويوفر له نوم هادئ ومريح، عدم التفكير حتى لا يدخل في نوبات قلق وأرق.

وتابع قائلا: «قراءة القرآن قبل النوم جميلة جدًا حتى لو عشر دقائق أو سماع مزيكا بصوت هادئ ومنع الموبيل قبل النوم بساعة»، مطالبًا الجميع بعدم تذكر أشياء سيئة قبل النوم لأنها تتعب المخ.

ماذا نقراء قبل النوم



ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فضل قراءة سورة يس وعِظَمِ ثوابقراءتها باعتبارها سورة تقرأ قبل النوم في نحو ما أخرجه الدارمي والترمذي -واللفظ له- والبيهقي في "شعب الإيمان" من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا، وَقَلْبُ القُرْآنِ يس، وَمَنْ قَرَأَ يس كَتَبَ اللهُ لَهُ بِقِرَاءَتِهَا قِرَاءَةَ القُرْآنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ»، وإنّ أقوى ما جاء في فضل قراءة سورة يس باعتبارها سورة تقرأ قبل النوم ما رواه ابن كثير في تفسيره، قال –صلى الله عليه وسلم-: «من قرأ يس في ليلة أصبح مغفورًا له»، كما أخرج الطبراني وابن مردويه في فضل قراءة سورة يسباعتبارها سورة تقرأ قبل النوم من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعًا: «مَنْ دَاوَمَ عَلَى قِرَاءَةِ يس كُلَّ لَيْلَةٍ ثُمَّ مَاتَ، مَاتَ شَهِيدًا».



أفضل سورة للنوم ، سورة الإسراء ، فقد ورد أنه كان من هديه –صلى الله عليه وسلم- قراءة هذه السورة قبل النوم، فعن أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل وهي إحدى سور العتاق كما قال ابن مسعود رضي الله عنه بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العِتاقِ الأُولوهن من تلاد.