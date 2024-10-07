يعد السمك السلمون من أفضل أنواع الأسماك البحرية التي تعود بالنفع على صحة الجسم لاحتوائه على فوائد عديدة للعظام: حيث يعد السلمون مصدراً لفيتامين د الضروري لصحة العظام، كما أنه يحتوي على فيتامين أ والكالسيوم. سمك السلمون يمكن أن يفيد في الوقاية من اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه لدى الأطفال، وتعتبر هذه الفائدة من أهم فوائد سمك السلمون للأطفال.

وتفضل السيدات تحضير سمك السلمون تجنبًا من الإصابة بسرطان الثدي الذي انتشر في الآونة الأخيرة ومذاقه الطيب والمفضل لدى الكبار والصغار.

واليوم وفي السطور التالية نقدم لكٍ طريقة تحضير السلمون المشوي للوقاية من سرطان الثدي بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

- فيليه السلمون : 2 قطعة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- روزماري : رشّة

طريقة التحضير

ضعي قطع فيليه سمك السلمون في وعاء، وادعكي السمك جيداً بزيت الزيتون، والملح، والفلفل الأسود، وعصير الليمون، ورشة من الروزماري.

بطني صينية فرن بورق الأولمنيوم وضعي شرائح السمك مع التتبيلة، وغطي الصينية بطبقة من ورق الأولمنيوم.

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، وأدخلي الصينية لمدة 15 دقيقة.

بعد مرور الوقت، أخرجي الصينية من الفرن وارفعي ورق الأولمنيوم وحمري السمك على الشواية قليلاً.

ضعي السمك في طبق للتقديم وقدميه ساخناً.