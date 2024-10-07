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الإثنين 07 أكتوبر 2024
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د.أيمن محسب
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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

بـ 7 ملايين جنيه.. ضبط قضايا اتجار في العملة بالسوق السوداء

اتجار في العملة الأجنبية
اتجار في العملة الأجنبية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، توجيه الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

 

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أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا"الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (7مليون جنيه). 

 

في سياق آخر، تواصل النيابة العامة في عين شمس تحقيقاتها مع المتهم بتزوير محررات رسمية في منطقة عين شمس، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما استعجلت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة. 

كانت بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل بالقاهرة لقيامه بتزوير المحررات الرسمية، حيث  أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس)، بتزوير المحررات الرسمية متخذاً من مسكنه مكاناً لمزاولة نشاطه غير المشروع.


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (مجموعة من التوكيلات الرسمية فارغة – خاتم شعار الجمهورية مقلد – هاتف محمول – مبلغ مالى – جهاز كمبيوتر بمشتملاته – طباعة) وإعترف بقيامه بتزوير المحررات الرسمية.
 


 

 

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