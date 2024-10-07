الإثنين 07 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

القومي للمرأة يواصل الاعتماد الوطني لمدربي التثقيف المالي

جانب من المشاركة
جانب من المشاركة

في اطار جهود المجلس القومي للمرأة لاستكمال الاعتماد الوطنى لمدربي التثقيف المالي ، قام المجلس بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ممثلا في مشروع عمل لائق للمرأة في مصر وتونس والمغرب في تنفيذ دورة الاعتماد الحادية عشر ل 8 مدربين تم تدريبهم على برنامج التعامل الرشيد مع أموالي، الذى يعد أحد الأدلة التدريبية الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية واستمر على مدار 5 ايام.

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"القومي للمرأة" ينظم تدريبات على حرفتي الجلود والبانش نيدل بالمنيا

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القومي للمرأة ينظم تدريبات على حرفة الحلي بمحافظة البحيرة وتصوير وتسويق المنتجات بالأقصر

وشارك بالحضور والحصول على  التدريب عدد 14 متدربة تدربن خلالها على عدة موضوعات منها كيفية تحديد الاهداف المالية، الفرق بين الرغبات والاحتياجات، كيفية اعداد موزانة شخصية والتعامل مع الجهات المصرفية.

ومن الجدير بالذكر ان المجلس يضم حاليًا 147 مدرب تثقيف مالي منهم 110 مدرب معتمد اعتمادا وطنيا من قبل منظمة العمل الدولية بجنيف.

 

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