القومي للمرأة يواصل الاعتماد الوطني لمدربي التثقيف المالي

في اطار جهود المجلس القومي للمرأة لاستكمال الاعتماد الوطنى لمدربي التثقيف المالي ، قام المجلس بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ممثلا في مشروع عمل لائق للمرأة في مصر وتونس والمغرب في تنفيذ دورة الاعتماد الحادية عشر ل 8 مدربين تم تدريبهم على برنامج التعامل الرشيد مع أموالي، الذى يعد أحد الأدلة التدريبية الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية واستمر على مدار 5 ايام.

وشارك بالحضور والحصول على التدريب عدد 14 متدربة تدربن خلالها على عدة موضوعات منها كيفية تحديد الاهداف المالية، الفرق بين الرغبات والاحتياجات، كيفية اعداد موزانة شخصية والتعامل مع الجهات المصرفية.

ومن الجدير بالذكر ان المجلس يضم حاليًا 147 مدرب تثقيف مالي منهم 110 مدرب معتمد اعتمادا وطنيا من قبل منظمة العمل الدولية بجنيف.