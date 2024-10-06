"القومي للمرأة" ينظم تدريبات على حرفتي الجلود والبانش نيدل بالمنيا

نظم المجلس القومي للمرأة تدريبين على حرفتى الجلود والبانش نيدل، استهدفا ٥٠ سيدة من مركز ملوي ومركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، وذلك في إطار مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

تضمن التدريب تعليم السيدات أساسيات ومراحل الحرفة لتعزيز قدراتهن وتنمية مهاراتهن لإيجاد فرص عمل ومصدر دخل لتحسين المستوى المعيشي لهن ولأسرهن في إطار تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة.

وفى ذات السياق نظم المجلس تدريب ريادة الأعمال الزراعية، استهدف ٦ مجموعات من سيدات ورجال من قرية الشيخ مسعود بمحافظة المنيا بهدف تشجيعهن على بدء مشروع زراعي لزيادة الدخل وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم في إطار تحقيق التمكين الاقتصادي.

وتضمن التدريب العديد من الموضوعات الهامة منها التعرف على مصادر التمويل المختلفة والأشكال القانونية للمشروعات وتنمية المهارات اللازمة لنجاح المشروعات والتدريب على كيفية التخطيط للمشروعات والتعرف على التسويق الرقمي والتدريب على الإدارة المالية للمشروعات التدريب على تحديد المخاطر وإدارتها وكذلك كيفية تحديد العملاء والمنافسين وتحديد المواقع الملائمة لإقامة المشروعات وتحديد تكاليف البدء للمشروع وتحديد العناصر الأساسية لخطة عمل مشروعاتهم.

جدير بالذكر أن مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" يهدف إلي العمل علي تشجيع توفير بديل للهجرة غير الشرعية من خلال التشجيع على تنمية المشروعات وإيجاد فرص عمل للمرأة والشباب بمحافظات البحيرة والغربية والأقصر والمنيا، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة توعوية لتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية بناءً على الجهود السابقة.