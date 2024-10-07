إجراء قضائي بشأن متهم بالتعدي على فتاة بالمطرية

أصدرت نيابة المطرية، قرارًا باحالة شاب متهم باستدراج فتاة معاقة ذهنيا والاعتداء عليها جنسيا على مدار أسبوعين داخل شقة بدائرة القسم لمحكمة الجنايات.

وخلال التحقيقات أقر المتهم بالواقعة، وقال إنه ترصد للمجني عليها وقرر استدراجها وممارسة العلاقة المحرمة معها على مدار أسبوعين، ظنا منه أنها لن تتحدث ولن تفهم ما يحدث معها.

وأضاف المتهم: "كانت ساعة شيطان ومقدرتش أمسك نفسي وقررت أعمل كده، عشان ظروف خاصة بيا".

وكان قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من مدرس بغياب ابنته طالبة عمرها 13 سنة، تعانى من تأخر ذهني، لمدة أسبوعين وعودتها للمنزل.

في سياق مغاير، نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق شب داخل مطعم مأكولات بمنطقة الشيخ زايد، وأسفر عن إصابة عدد من العمال بالاختناق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا باندلاع حريق في مطعم بمنطقة الشيخ زايد.



وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث فرضوا كردونًا أمنيًّا حول الحريق لمنع امتداده ومحاصرة النيران، وتمكنت الفرق من إخمادها.

وأفادت التحريات بأن الحريق أسفر عن تلفيات وتفحم أجزاء كبيرة من المطعم وإصابة عدد من العمال بالاختناق.

تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

فيما تباشر الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحقيقاتها حول في واقعة مصرع مسن متفحمًا إثر حريق نشب داخل شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر.

وصرحت جهات التحقيق بدفن جثمان المتوفي، كما تم انتداب المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق.

وكشفت التحقيقات أن سيجارة تسببت في اشتعال النيران بشقة الضحية وأحرقت محتوياتها وتسببت في وفاته.