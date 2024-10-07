القبض على متهم باحتجاز سمسار بسبب خلافات مالية بينهما

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من (عامل - مقيم بدائرة القسم) بغياب خاله (سمسار عقارات - مقيم بمحافظة المنيا)، وأضاف بأنه يقيم صحبته لوجود خلافات ماليه بينه وبين آخرين ببلدته، وخروجه من مسكنه للتقابل مع أحد الأشخاص لمساعدته فى حل الخلاف المشار إليه ، وفى وقت لاحق تلقى مكالمة هاتفيه من المتغيب تفيد أنه محتجز وطلب منه تجهيز مبلغ مالى لحل تلك الخلافات.

بالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل - مقيم بمحافظة القليوبية).

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم ضبطه وبصحبته المتغيب ، وبمواجهته أقر بأن المحتجز مدين له بمبلغ مالى نظير شراكه فى أرض بناء بمحافظة المنيا فقام على آثرها بإستدراجه لمسكنه بدعوى إنهاء الخلاف المالى فيما بينهما وفور وصوله قام بإحتجازه لحين تدبير المبلغ المالى المشار إليه ، وبمناقشة المتغيب أيد ما جاء بأقوال المتهم.

في سياق مغاير، لفظ طفل أنفاسه الأخيرة غرقًا بعدما جرفه التيار في مياه النيل بالمعصرة في محافظة القاهرة وتم استخراج جثة الطفل ونقلها لمشرحة المستشفى.

كان قسم شرطة المعصرة قد تلقى بلاغاً من الأهالي عن وجود طفل غريق في مياه نهر النيل بالقرب من معدية المعصرة.



على الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة وبسؤال أحد المواطنين، الذي أفاد بأن نجله، البالغ من العمر 14 عاماً، كان يسبح في النهر مع أصدقائه عندما جرفه التيار القوي، مما أدى إلى غرقه، ورغم محاولاتهم للإنقاذ، لم يتمكن أحد من إنقاذه.

وعُثر على ملابس الطفل وهاتفه المحمول على ضفة النيل، بينما لم يتهم والد الطفل أي شخص بالتسبب في الحادث، وتأكدت تفاصيل الواقعة من قبل شهود عيان، الذين أشاروا إلى قوة التيار أثناء وقوع الحادث، وقد تم إخطار قوات الإنقاذ النهري، التي تمكنت من انتشال جثمان الطفل، والذي لم تظهر عليه أي إصابات.



