العناية الإلهية تنقذ طلاب التمريض من حريق بجامعة الإسكندرية

انقذت العناية الالهية المئات من طلاب كليه التمريض بالإسكندرية من الموت اثر نشوب حريق صباح اليوم، في أحد مباني كلية التمريض بجامعة الإسكندرية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون أن يسفر عن إصابات.

تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطاراً من غرفة عمليات النجدة بالحريق و انتقلت 4 عربات إطفاء إلى موقع الحادث للسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المباني المجاورة، وحماية الأرواح والممتلكات.

وقد أسفر الحادث عن خسائر مادية محدودة اقتصرت على بعض التلفيات في مكان الحريق الذي نشب فيه الحريق، ولم تسجل أي إصابات بشرية.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وكلفت خبراء الأدلة الجنائية بمعاينة مكان الحريق، للوقوف على أسبابه وتحديد مصدره بدقة كما قامت فرق الفحص الهندسي بمعاينة المبنى المتضرر لتقييم الأضرار الناجمة عن الحادث ووضع خطة لإصلاحها في أسرع وقت ممكن.

وأكدت الجامعة أن الحادث لم يؤثر على سير الدراسة أو الامتحانات، وأن الإدارة الجامعية تتابع الموقف عن كثب وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استمرار العملية التعليمية بشكل طبيعي كما شددت الإدارة على أهمية الالتزام بتعليمات السلامة والوقاية من الحرائق داخل جميع المباني