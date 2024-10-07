النائب محمد الصالحي: انتصارات أكتوبر أكدت للعالم أن العسكرية المصرية أسطورة التاريخ

أكد الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادي المعروف، أن انتصارات السادس من أكتوبر عام 1973 كشفت للعالم كله أن العسكرية المصرية، ستظل أسطورة التاريخ، فلا يختلف أحد على أن المستحيل لا مكان له في الحياة العسكرية المصرية التى استطاعت أن تحطم الآمال والطموحات التى روج لها العدو الإسرائيلى على مدى سنوات طويلة بأنه جيش لا يقهر.

وأضاف "الصالحى" فى بيان له أصدره اليوم أن تحرير الأرض والانتصار كانا هدفًا للجيش المصرى دون بديل، كاشفًا أن انتصار أكتوبر فتح الباب لتحقيق التنمية الشاملة موجهاً التحية لأبطال القوات المسلحة البواسل، أبناء المؤسسة العسكرية المصرية التى حققت المعجزات، وعلى رأسهم بطل الحرب والسلام، الزعيم الراحل، أنور السادات.

وقال الدكتور محمد الصالحى: إن انتصارات أكتوبر كشفت بكل الصدق والأمانة الدور البطولي الذي لعبته القوات المسلحة في الحرب والسلام للعبور بمصر إلى بر الأمان، والدور الذي ما زالت تقدمه والتضحيات لينعم المصريون بحياة آمنة ومستقرة مؤكداً تأييد الشعب المصري لأبطال الجيش الباسل، وقيادته الواعية، التي أنقذت مصر فى أكتوبر من عدو صهيوني غاشم.