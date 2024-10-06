برلماني: علاقة الشعب بالجيش في انتصارات أكتوبر سر بقاء الدولة المصرية

وجه النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب تهنئة قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى والفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة الباسلة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول الذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكداً أنه على الرغم من مرور أكثر من نصف قرن على هذه الذكرى التاريخية إلا انها كانت ولاتزال وستظل راسخة ومحفورة بحروف من نور فى قلوب وعقول الشعب المصرى العظيم وكل الشعوب العربية.

وقال " شمس الدين " فى بيان له أصدره اليوم : إن هذه الذكرى الخالدة أكدت على مجموعة من الحقائق المهمة فى مقدمتها العلاقة التاريخية والخاصة والأبدية بين الشعب المصرى وقواته المسلحة وهذا سر بقاء الدولة المصرية كما أكدت أن مصر تمتلك قوات مسلحة لديها عقيدة ثابتة تؤكد قدرتها فى الدفاع عن مصر وحماية حدودها والحفاظ على أمنها القومى مؤكداً أن انتصارات أكتوبر سطرت أعظم ملاحم التكاتف بين الشعب المصري وقواته المسلحة وستظل علامة بارزة في تاريخها خاصة أن انتصارات السادس من اكتوبر اعادت العزة والكرامة والكبرياء للمصريين والشعوب العربية الشقيقة.

ووجه النائب السيد شمس الدين، تحية إعزاز وتقدير وإجلال، لصاحب قرار الحرب وبطل السلام، الرئيس محمد أنور السادات، طيب الله ثراه، ولكل صقور وابطال قواتنا المسلحة بصفة عامة وكل من شاركوا فى هذا الانتصار الكبير والشعب المصري العظيم صانع الابطال.

كما وجه النائب السيد شمس الدين التحية لشهداء القوات المسلحة الباسلة الذين كتبوا بدمائهم الذكية هذه الملحمة الخالدة فضربوا أروع الأمثلة باخلاصهم وعزيمتهم وطنيتهم في التضحية والفداء وكتبوا انصع الصفحات في تاريخ الوطنية المصرية معرباً عن ثقته التامة فى قدرة قواتنا المسلحة المصرية الباسلة فى الحفاظ على مكانتها القتاليّة العظيمة والقادرة على الحفاظ على مصر وحماية جميع حدودها والحفاظ على الأمن القومى المصرى خاصة فى ظل الأوضاع الصعبة والشائكة داخل المنطقة فى الوقت الراهن فكلنا ثقة فى قواتنا المسلحة وكلنا نقف صفاً واحداً خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسى وخلف جميع مؤسسات الدولة لمواجهة وافشال جميع التحديات والمؤامرات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة المصرية.