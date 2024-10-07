برلماني: قواتنا المسلحة ستظل الدرع والسيف لحماية الأمن القومي

أكد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب، أن حرب السادس من أكتوبر عام 1973 ستظل تسكن فى عقول وقلوب كل المصريين والعرب فهي حرب العزة والكرامة لأن هذه الانتصارات التي حققها جيش مصر الباسل، أكدت للعالم أن جيش مصر خير أجناد الأرض كما قال عنه رسول الإنسانية عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى قيام الساعة.



وأضاف “المير” في بيان له اليوم، أن انتصارات أكتوبر سجلها التاريخ بحروف من نور، لأنها أكدت أنّ القوات المسلحة المصرية الباسلة كانت ولا تزال وستظل هي الدرع والسيف لحماية الأمن القومي المصري والحفاظ على أمن مصر واستقرارها وحماية جميع حدودها براً وبحراً وجواً مؤكداً أن استلهام المصريين لانتصارات السادس من أكتوبر عام 1973 هو سر بقاء الدولة المصرية، فهناك علاقة أبدية وخاصة جدا بين الشعب المصري العظيم وقواته المسلحة الباسلة موجهاً تحية اجلال للزعيم البطل الشهيد الرئيس الراحل محمد أنور السادات صاحب هذا القرار التاريخى ولجميع شهداء مصر الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداء لمصر وشعبها وحفاظاً على أمنها واستقرارها واسترداد ارضها.



وتقدم المهندس حسن المير بالتهنئة القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى وللقوات المسلحة المصرية الباسلة وللشعب المصرى العظيم بمناسبة احتفالات مصر بذكرى انتصارات أكتوبر مؤكداً أنه على الرغم من مرور أكثر من نصف قرن على انتصارات أكتوبر إلا أنها لا تزال وستظل محفورة وراسخة لدينا جميعاً لأنها أكدت قدرة وكفاءة المقاتل المصرى العظيم فى الحفاظ على مصر وشعبها وعدم التفريط فى حبة رمل واحدة من ترابها.