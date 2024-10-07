برلماني: انتصار أكتوبر سيظل راسخًا في قلوب وعقول كل المصريين والعرب

تقدم النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب بالتهنئة القلبية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والفريق أول عبدالمجيد صقر، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وجميع رجال القوات المسلحة، قادةً وضباطًا وضباط الصف، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ51 لانتصار أكتوبر المجيد مؤكداً أن انتصار أكتوبر سيظل راسخاً فى قلوب وعقول كل المصريين والعرب لأنه جاء معركة حاسمة وعظيمة قدم فيها رجالنا أرواحهم ودماءهم من أجل استعادة كامل التراب المصري.

وقال "طنطاوي" في بيان له أصدره اليوم: إن العالم كله أصبح على وعى وإدراك كاملين منذ أكثر من نصف قرن من الزمان بأن حرب أكتوبر الخالدة كانت ولا تزال وستظل واحدة من أهم الملاحم التي خاضتها العسكرية المصرية، من أجل استعادة الأرض وعزة وكرامة الشعب المصري والأمة العربية مؤكداً أن هذا الانتصار العظيم حقق لمصر كل مطالبها وفى مقدمتها استعادة أرضها وعدم التفريط في ذرة رمل واحدة من أرض سيناء الغالية على قلب كل مصري.

وأكد النائب خالد طنطاوى، أن انتصارات السادس من أكتوبر عام 1973 كان لها دورها الحقيقى أن في إعادة ضبط موازين القوى في المنطقة، بعد سنوات طويلة حاول فيها العدو الإسرائيلى الترويج كذباً لنفسه باعتباره الجيش الأقوى في المنطقة مشيراً إلى أن ابطال وبواسل الجيش المصرى الباسل ومعهم كل المصريين وبجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية سطروا ملحمة من ملاحم التحدي وقوة الإرادة بانتصار أكتوبر الذى سيظل مصدر فخر واعتزاز لكل مصري.