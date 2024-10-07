الأمن يواصل ملاحقة البؤر الإجرامية في أسوان

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، توجيه الحملات الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

نجح قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، في ضبط (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,2كيلو جرام لمخدر الحشيش- 5 كيلو جرام لمخدر البانجو-كمية لمخدرى " الهيروين –الشابو"–عدد من الأقرالص المخدرة).. بحوزة (4متهمين "لــ 3 منهم معلومات جنائية") إلى جانب ضبط (5) قطع سلاح نارى عبارة عن (بندقية خرطوش - 4 فرد محلى– عدد من الطلقات).

كما أسفرت الحملات عن تنفيذ (794) حكم قضائى متنوع.

في سياق آخر، تواصل النيابة العامة في عين شمس تحقيقاتها مع المتهم بتزوير محررات رسمية في منطقة عين شمس، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما استعجلت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

كانت بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل بالقاهرة لقيامه بتزوير المحررات الرسمية، حيث أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس)، بتزوير المحررات الرسمية متخذاً من مسكنه مكاناً لمزاولة نشاطه غير المشروع.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (مجموعة من التوكيلات الرسمية فارغة – خاتم شعار الجمهورية مقلد – هاتف محمول – مبلغ مالى – جهاز كمبيوتر بمشتملاته – طباعة) وإعترف بقيامه بتزوير المحررات الرسمية.





