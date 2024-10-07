محافظ أسوان يوجه برصف شارع عباس فريد وكورنيش النيل

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، مدير مديرية الطرق بإستكمال الأعمال الجارية للانتهاء من رصف شارع عباس فريد بطول 800 متر، والذى شهد نهو مشروع تغذية إضافية من طريق كورنيش النيل بطول 150 متر وقطر 10 بوصة.

وشدد على ضرورة الإنتهاء من أعمال خطة الرصف طبقاً للبرامج الزمنية المحددة لها بالطرق الرئيسية والداخلية سواء المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية للعام الحالى 2024/2025 ، وأيضاً لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بمختلف مدن ومراكز المحافظة حتى يجنى المواطن الأسوانى ثمار هذه الإنجازات أولاً بأول.

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد الملوانى مدير عام الطرق والنقل، أنه بناءاً على تكليفات محافظ أسوان يتم التنسيق المستمر مع رؤساء المراكز والمدن بالوحدات المحلية لإستكمال تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية بأطوال 35 كم ، وبتكلفة 122 مليون جنيه، وكذلك المشروعات المدرجة داخل قرى حياة كريمة ، لافتاً إلى أنه سيتم غداً الإنتهاء من رصف شارع عباس فريد، وبالتوازى جارى العمل فى رصف مسافة 4 كم بكورنيش النيل القديم .