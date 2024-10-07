الإثنين 07 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

وزير الإعلام اللبناني: إسرائيل ترفض أي مبادرة تهدف لوقف إطلاق النار

وزير الإعلام اللبناني
وزير الإعلام اللبناني زياد مكادي

 

أكد وزير الإعلام اللبناني زياد مكادي، أن بلاده مستعدة للالتزام بمبادرة الهدنة الأمريكية الفرنسية والموافقة عليها، إلا أن إسرائيل هي من ترفض وقف إطلاق النار.

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وقال الوزير اللبناني في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين "إن الدولة والحكومة والدبلوماسيين يتابعون المبادرة، ويشددون على ضرورة وقف إطلاق النار حتى تكون هناك إمكانية للتفاوض"ـ مناشدا وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة فيما تنشر من أخبار والتأكد من صحتها؛ حتى لا تسبب هلعا في ظل الظروف الراهنة.

كانت فرنسا والولايات المتحدة قد اقترحتا هدنة لمدة 21 يوما في لبنان لمنع تصاعد التوتر، بعد مباحثات مكثفة جرت على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

من جانبه، وصف عضو كتلة الوفاء للمقاومة في لبنان النائب أمين شري، ما يتعرض له الجنوب البناني بأنه "حرب إبادة جماعية" خاصة بعد الهجمة البربرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي والتي استهدفت المجمع السكني بالضاحية الجنوبية في بلدة البريجة.

وقال شري - في تصريح صحفي - "إن حزب الله لا يزال يملك القدرات العسكرية ويكبد الجيش الإسرائيلي خسائر فادحة"، مشيرا إلى أن العدو الإسرائيلي لم يحقق أي أهداف أو إنجازات جغرافية، بل يتكبد المزيد من الخسائر على صعيد القتلى والجرحى.

وأضاف أن المقاومة اللبنانية بدأت في الجنوب خاصة فى القرى الأمامية، ومازالت تطلق الصواريخ على كل من الجليل الأعلى والأسفل بشكل يومي، وهذا ما يعترف به العدو الإسرائيلي.

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