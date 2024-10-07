نائب محافظ البحر الأحمر تشهد طابور الصباح بمدرسة الغردقة الثانوية بنات

شهدت ماجدة حنا نائب محافظ البحر الاحمر صباح اليوم، طابور الصباح بمدرسة الغردقة الثانوية بنات، يرافقها هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر وفايزة أحمد مدير التعليم الفني، وبعض قيادات المديرية.

وخلال كلمتها بالطابور الصباحي بالمدرسة قدمت نائب المحافظ التهنئة، لجميع قيادات التربية والتعليم والطلاب والمدرسين بمناسبة بداية العام الدراسى الجديد، مطالبة بانتظام العملية التعليمية، مؤكدة على حسن العلاقة بين المعلم والطلاب، حيث ان المعلم هو الأب، والموجه والقدوة، كما حثت الطالبات علي استمرار التعلم، مؤكدة انهم المستقبل لغد أفضل، مشيرة إلى أهتمام القيادة السياسية بالعملية التعليمية، حيث ان العلم هو وسيلة تقدم الشعوب، مؤكدة علي أهمية السعي والاستمراية واليقين بالله .

وفي ذات السياق وجه هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم، الشكر للواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر لدعمه المستمر للعملية التعليمية بالمحافظة وتذليل كافة العقبات والتحديات امامهم، مشيراً إلى أن تعليم البحر الأحمر ينافس دائما علي المراكز الأولي في المسابقات علي مستوي الجمهورية.

وقامت نائب المحافظ بتفقد بعض الفصول بالمدرسة لمتابعة سير العملية التعليمية، مشيدة بالمستوى المتميز للمدرسة واهتمام مديرة المدرسة والمدرسين بالطالبات وحرصهم علي توفير متطلباتهن، مشيرة إلى ضرورة الاهتمام بدراسة البرمجة والذكاء الاصطناعي، متمنية لهن التوفيق والنجاح الدائم.