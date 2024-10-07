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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

قائمة سيدات يد الأهلي المشاركة ببطولة أفريقيا في المغرب

مدرب سيدات يد الأهلي
مدرب سيدات يد الأهلي

أعلن محمد عادل، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي،  قائمة الفريق، استعدادًا لخوض منافسات بطولة إفريقيا للأندية، والتي تستضيفها مدينة العيون بالمغرب خلال الفترة من 8 إلى 20 أكتوبر الجاري.

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قائمة يد الأهلي في بطولة أفريقيا للأندية

وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد الأهلي بالمجموعة الثانية إلى جانب فريقي فلاورز البنيني، وأوتوهو الكونغولي.

‏‎وجاءت قائمة «سيدات يد الأهلي» كالتالي:‏  
‏‎ نصرة عيد- شهد الشواربي- منة الله سيد- فرح الشاذلي- أمينة هشام- فرح حازم- تقى كامل- رنا راضي- سمارا ڤييرا- ڤييرا نجونجا- رحمة محمد- ملك أحمد- روان سعيد- إسراء السيد- جهاد وائل- نوال خليل- ألاء صابر- ليلى حماد- كنزي حاتم

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