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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

قائمة يد الأهلي في بطولة أفريقيا للأندية

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن ستيفان مادسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي،  قائمة الفريق، استعدادًا لخوض منافسات بطولة إفريقيا للأندية، والتي تستضيفها مدينة العيون بالمغرب خلال الفترة من 8 إلى 20 أكتوبر  الجاري.

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وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد الأهلي بالمجموعة الأولى إلى جانب فرق النجم الكونغولي وسي إڤ جي ‏الكونغولي وميكال الإثيوبي.

‏‎وجاءت قائمة «رجال يد الأهلي» كالتالي:‏  

‏‎ إبراهيم المصري- أحمد عادل- ياسر سيف- أحمد خيري- سيف هاني- عبد الرحمن فيصل- محسن رمضان- محمد لاشين- عمر خالد «كاستيلو»- عمر سامي- محمد مجدي- نبيل شريف- عبد العزيز إيهاب «زيزو» - راضي محمد- محمد صلاح- عبد الرحمن حميد- عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم

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