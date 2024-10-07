ناقد رياضي : محمد رمضان أجاد التعامل مع أولى الصدامات في الأهلي وتصريحات القندوسي

أكد الناقد الرياضي وليد الحديدي، أن ملف أحمد قندوسي كان الاختبار الأول بالنسبة للمدير الرياضي للنادي الأهلي محمد رمضان، مشيرًا إلى أنه تعامل بشكل جيد مع تلك الأزمة وتصريح المحترف الجزائري لم يمر مرور الكرام، وتم فتح التحقيق بعد التواصل مع نادي سيراميكا كليوباترا.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "تم التحقيق مع جميع الأطراف وإصدار قرار سريع، وهو ما يوحي بانطباع جيد عن محمد رمضان".

وأضاف: "الأهلي دائمًا يحتاج لمنصب مدير الكرة، لفرض الانضباط داخل الفريق، ولكن مارسيل كولر طلب الغاء المنصب بعدما حقق بطولات كثيرة على مدار الموسمين، وإدارة النادي استجابت لرغبة كولر لأنه كان في موضع قوة، ولكن إدارة النادي مع أول تغير في الموازين قررت تعيين مدير رياضي بصلاحيات كثيرة".