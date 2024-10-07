إجراء قضائي حول متهم بحيازة كمية من الهيدرو في القنطرة

أصدرت جهات التحقيق، قرارًا بحبس عنصر إجرامي شديد الخطورة، 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بحيازة كميات كبيرة من المخدرات بقصد الاتجار في مركز القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية.

وكشفت تحقيقات الجهات الأمنية أن المتهم له معلومات جنائية مسجلة، وأنه قام بتخزين 32 لفافة هيدرو وزنت 50 كيلو جرام وبندقية ألية وذخيرة وسلاح ناري بقصد بيعها على عملائه من المدمنين ومروجي المخدرات من صغار التجار.

وأقرّ المتهم أمام جهات التحقيق أنه حاز للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة والذخيرة بقصد الدفاع عن تجارته المشبوهة، وكشف المتهم أنه قام بإخفاء المضبوطات داخل مزرعة بالظهير الصحراوي بدائرة القيم في القنطرة.