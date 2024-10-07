أحد أبطال حرب أكتوبر: دولة الاحتلال لن تستطيع أن تواجه مصر (فيديو)

قال اللواء طيار أحمد المنصوري، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن الجيش المصري هو الوحيد المنظم بالسلاح والأفراد والتدريب على أعلى مستوى، وإسرائيل تخشاه بصورة كبيرة للغاية، معقبًا: "دولة الاحتلال لن تستطيع أن تواجه مصر؛ لأنها تعلم قوة الجيش المصري".

وأضاف "المنصوري"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الأحد، أن مصر في حرب السادس من أكتوبر كانت تحارب دولة الاحتلال المدعومة من الولايات المتحدة، واستطاعت النصر.

وأشار إلى أن مصر تمتلك قيادة رشيدة قادرة على تفعيل بعض الإجراءات في الوقت المناسب، مؤكدا أنه على الشعب المصري أن يطمئن.

ولفت إلى أن الطائرة الفانتوم الإسرائيلية في حرب السادس من أكتوبر، كانت أقوى من طائرة الميج التي كانت لدى الجيش المصري بـ3 مرات، ولكن بفضل الله وبالتدريب؛ استطاعت القوات الجوية المصرية أن تحقق النظر على القوات الإسرائيلية.

قال العميد أركان حرب محمد محمد عبد القادر، أحد أبطال القوات المسلحة في حرب أكتوبر المجيدة، إنه شارك في معركة تبة الشجرة، وهي تبة حصينة كان العدو قد وضع فيها مركز قيادة، ويحميه بالكثير من الدبابات، وكانت محصنة بشكل كامل، وعلى مرتفع، وحينها صدرت تعليمات بخروج عملية خاصة ناحية التبة ليلًا، وبالفعل استطعنا تدميرها، وهذه المعركة ذُكرت في التاريخ.



العدو الإسرائيلي لا يحارب بشكل مباشر

وأضاف العميد أركان حرب محمد محمد عبد القادر، خلال مقابلته، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة “etc”، أن العدو الإسرائيلي لا يحارب بشكل مباشر، لكنه كان دائمًا ما يتحصن في نقاط حصينة، ويهاجمنا من خلفها، ولحظة عبورنا أصابهم الذعر؛ لأنهم وجدونا أمامهم في لحظة.

وأوضح العميد أركان حرب محمد محمد عبد القادر، أن الجندي الإسرائيلي جبان؛ لأنه ليس صاحب أرض، لكنه مقاتل فقط.