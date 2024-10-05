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الأحد 06 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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الديهي مهنئًا القوات المسلحة بنصر أكتوبر: كل عام وأنتم درع الوطن وسيفه

الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح  السيسي اجتمع اليوم مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة، بمناسبة الاحتفالات المصرية العسكرية بنصر أكتوبر. 
ووجه "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء السبت،  التهنئة للقوات المسحلة، قائلاً: "أنا أقول لقواتنا المسلحة كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم درع الوطن وسيفه، كل عام وأنتم عمود خيمة الوطن، كل عام وجيش مصر بخير، هذا الجيش الذي يحمل بين جنباته عقيدة غير موجودة في كل جيوش الأرض، شاء من شاء وأبى من أبى".

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 وأضاف أن سر مصر يكمن في قوة الجيش المصري، معقبًا: "سر الأمة المصرية هو جيش مصر، هذا الجيش العظيم القوي المستمد قوته من العقيدة العسكرية النادرة".

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