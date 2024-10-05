الديهي مهنئًا القوات المسلحة بنصر أكتوبر: كل عام وأنتم درع الوطن وسيفه

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة، بمناسبة الاحتفالات المصرية العسكرية بنصر أكتوبر.

ووجه "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء السبت، التهنئة للقوات المسحلة، قائلاً: "أنا أقول لقواتنا المسلحة كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم درع الوطن وسيفه، كل عام وأنتم عمود خيمة الوطن، كل عام وجيش مصر بخير، هذا الجيش الذي يحمل بين جنباته عقيدة غير موجودة في كل جيوش الأرض، شاء من شاء وأبى من أبى".



وأضاف أن سر مصر يكمن في قوة الجيش المصري، معقبًا: "سر الأمة المصرية هو جيش مصر، هذا الجيش العظيم القوي المستمد قوته من العقيدة العسكرية النادرة".