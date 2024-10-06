عاجل
صواريخ حزب الله تشعل مستعمرة المنارة وتقضي على جنودها جيش الاحتلال يوسع ضرباته بالضاحية الجنوبية في لبنان ويأمر السكان بالإخلاء
الأحد 06 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

الديهي يعلق على صورة وقوف الرئيس السيسي بجوار محمد بن زايد.. فيديو

الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بصحبة رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد قاما بتدشين مشروع رأس الحكمة 

وأشار إلى أن هذا المشروع سيضيف للناتج المحلي الإجمالي سنويًا ما يقرب من 25 مليار دولار، خلاف العائد من بيع الأرض الذي قدر بـ35 مليار دولار. 

txt

"اتحاد عمال مصر" يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر

txt

وزير التعليم العالي يهنئ السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة


وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء السبت، أن هذا المشورع سيوفر 750 ألف فرصة عمل ، وإجمالي الاستثمار التراكمي سيصل 110 مليار ، لافتا إلى أن مصر تشجع الاستثمارات بصورة كبيرة، ولكن البعض يقوم بانتقاد الوضع بصورة غير موضوعية. 


وأضاف: “ألسنة البعض تطاولت على المشروع، وتحدثت بشكل سلبي على الرئيس، من خلال الحديث على أن الرئيس كان واقفًا أثناء جلوس الشيخ محمد بن زايد أثناء التوقيع”.

وعقب: "عيب ما يصحش، ما يقال بهذا الشكل عبارة عن عبث، الشيخ محمد بن زايد كان بيمضي في دفتر التشريفات، ووقوف الرئيس يأتي في إطار البرتوكولات، وهذا الأمر تكرر مع رئيس وزراء الهند، والكثير من الرؤساء، ما يقال عبارة عن عبث".

شاهد الفيديو بالضغط هنا..

مواد متعلقة

الديهي مهنئًا القوات المسلحة بنصر أكتوبر: كل عام وأنتم درع الوطن وسيفه

نشأت الديهي يهاجم منتقدي مشروع رأس الحكمة: "الكعكة في يد اليتيم عجبة"

نصر أكتوبر.. ذكاء السادات كلف إسرائيل قبل الحرب 1.6 مليار دولار في السنة

خطة الخداع الاستراتيجي في حرب أكتوبر.. تدريب وإخلاء دون إثارة الشكوك

أحمد موسى يبرز رسائل حفل تخرج الكليات العسكرية.. إسقاط F 35 بقذيفة على الكتف

أحمد موسى مشيدا بمشروع رأس الحكمة: يحقق طفرة في الفنادق والشاليهات واليخوت

خبير استراتيجي: رد إسرائيل على إيران محسوب

تحذير عاجل من الحكومة للمستفيدين بسيارات ذوي الهمم.. والمهلة شهرين (فيديو)

الجريدة الورقية