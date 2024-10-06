الديهي يعلق على صورة وقوف الرئيس السيسي بجوار محمد بن زايد.. فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بصحبة رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد قاما بتدشين مشروع رأس الحكمة

وأشار إلى أن هذا المشروع سيضيف للناتج المحلي الإجمالي سنويًا ما يقرب من 25 مليار دولار، خلاف العائد من بيع الأرض الذي قدر بـ35 مليار دولار.



وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء السبت، أن هذا المشورع سيوفر 750 ألف فرصة عمل ، وإجمالي الاستثمار التراكمي سيصل 110 مليار ، لافتا إلى أن مصر تشجع الاستثمارات بصورة كبيرة، ولكن البعض يقوم بانتقاد الوضع بصورة غير موضوعية.



وأضاف: “ألسنة البعض تطاولت على المشروع، وتحدثت بشكل سلبي على الرئيس، من خلال الحديث على أن الرئيس كان واقفًا أثناء جلوس الشيخ محمد بن زايد أثناء التوقيع”.

وعقب: "عيب ما يصحش، ما يقال بهذا الشكل عبارة عن عبث، الشيخ محمد بن زايد كان بيمضي في دفتر التشريفات، ووقوف الرئيس يأتي في إطار البرتوكولات، وهذا الأمر تكرر مع رئيس وزراء الهند، والكثير من الرؤساء، ما يقال عبارة عن عبث".

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