الإثنين 07 أكتوبر 2024
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

جيش الاحتلال: إطلاق صواريخ باتجاه شمال إسرائيل وسقوط إصابات

سقوط صواريخ
سقوط صواريخ

ذكرت وكالة روسيا اليوم ، بانطلاق رشقة صاروخية من الجنوب اللبناني باتجاه شمال إسرائيل، وسط دوي صفارات الإنذار في مدينة حيفا ومحيطها.

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وأشارت مصادر إلى سقوط ثلاثة صواريخ في مدينة حيفا داخل الأحياء القريبة من الشاطئ، وخرجت فرق الإسعاف الإسرائيلية لتمشيط الأماكن التي وردت فيها البلاغات.
كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بسقوط صاروخ بشكل مباشر في أحد المطاعم بمدينة حيفا وطواقم الطوارئ هرعت إلى المكان.
وأشارت وسائل الإعلام إلى وجود عدد من الإصابات الخطيرة جراء سقوط الصواريخ وبحسب بيان للجيش الإسرائيلي فقد تم رصد إطلاق 5 صواريخ نحو حيفا و15 صاروخ نحو الجليل الاعلى.
 

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