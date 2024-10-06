زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب أديس بابا

وقع زلزال قوي بدرجة 4.9 درجة على مقياس ريختر، العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مساء اليوم الأحد.



وبحسب" روسيا اليوم"، قال التلفزيون الإثيوبي، إن الزلزال وقع حول منطقة أواش، وشعر به السكان في مناطق مختلفة من مدينة أديس أبابا.

وأشار الدكتور إلياس ليفي، أستاذ الجيوفيزياء وعلوم الفضاء بجامعة أديس أبابا، قوله إن الزلزال الذي شعر السكان في مناطق مختلفة من مدينة أديس أبابا الليلة، لا يمثل خطرا على سكان المدينة.

وذكر أن الزلزال وقع بجبل مونت فينتال، خارج العاصمة الإثيوبية، ولم يحدث أي زلزال في أديس أبابا، نافيا "المعلومات التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عن حدوث زلزال في أديس أبابا.

وقبل أيام، ضرب زلزال بقوة 5 درجات إثيوبيا، في منطقة تبعد 570 كم شرق سد النهضة، و140 كم من أديس أبابا، ووقع مركز الزلزال فى منطقة الأخدود الإثيوبي.