وسيم السيسي بذكرى نصر أكتوبر: مصر نجحت في كسر عقيدة الجيش الإسرائيلي

أكد الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، أنه قفز فرحا بعد أنباء انتصار أكتوبر، مشيرا إلى أن مصر نجحت في كسر عقيدة الجيش الإسرائيلي بأنه الجيش الذي لا يقهر.

وقال وسيم السيسي، خلال لقاء له لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن “مصر ردت الهزيمة، وعبرت قناة السويس"، مؤكدا أنه حتى الآن يوم 6 أكتوبر هو بكل الأيام.

الشعب المصري هو الجيش

وتابع وسيم السيسي أن الشعب المصري هو الجيش الذي على استعداد أن يحمل السلاح عشان كده "بيخافوا منه".

قال اللواء عادل العمدة، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجة، إن نصر أكتوبر ملحمة بطولية رائعة مر عليها 51 عامًا، ومازالت وستظل تُدرس كأحد أبرز الحروب العسكرية المضيئة في العصر الحديث، بما تمتلكه من مقومات وما حققته من إنجازات لم ولن تظهر على الساحة من قبل على رأسها التخطيط الاستراتيجي.

وأضاف «العمدة»، أن التخطيط الاستراتيجي لحرب أكتوبر مر بمراحل عدة، أهمها إعداد كل من السياسة الخارجية، والاقتصاد وأجهزة الدولة المختلفة، فضلًا عن إعداد وتجهيز القوات المسلحة ومسرح العمليات الإعداد التكنولوجي، إلى جانب تهيئة وتجهيز الشعب نفسه.



وتابع، أن مجموعة الإعدادات والتجهيزات سالفة الذكر كان لابد من سيرها في مسارات متوازية لتحقيق الهدف النبيل، مؤكدًا أهمية إعداد الاقتصاد لتحمل تبعيات هذه المعركة، سواء قبل أو بعد الحرب.



ووجه المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، تحية شكر وإجلال لشهداء نصر أكتوبر وأسرهم، والزعيم الراحل محمد أنور السادات، الذي قدم روحه في سبيل تحقيق أسمى وأعظم انتصار مصر قدمته للعالم أجمع، وستظل الأجيال تتحاكى بهذا الحدث العظيم، جاء ذلك خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين رمزي رجائي ومنة الشرقاوي، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية.