تشكيل ميلان وفيورنتينا في الدوري الإيطالي

أعلن باولو فونسيكا، المدير الفني لنادي ميلان، عن تشكيل فريقه لمباراة فيورنتينا التي ستقام على ملعب أرتيميو فرانكي ضمن منافسات الأسبوع السابع من الدوري الإيطالي.





عاد فونسيكا لاستخدام ثنائية الهجوم المكونة من ألفارو موراتا وتامي أبراهام، بعد أن لعب بمهاجم واحد في المباراة الأخيرة أمام باير ليفركوزن بدوري الأبطال، ويبدأ ميلان بتشكيل مكون من:



تشكيل ميلان

حارس المرمى: ماينان

الدفاع: إيمرسون رويال، جابيا، توموري، ثيو هيرنانديز

الوسط: فوفانا، ريجنديرز

الهجوم: لياو، بوليسيتش، موراتا، أبراهام

في الجهة المقابلة، يقود مويس كين هجوم فيورنتينا، فيما يحمي العرين الإسباني المخضرم ديفيد دي خيا. وجاء تشكيل الفيولا كالآتي:

تشكيل فيورنتينا

في حارس المرمى: دي خيا

الدفاع: دودو، كومونزو، رانييري، جوسينس

الوسط: كاتالدي، ياسين عدلي، كولباني

الهجوم: جودموندسون، بوفي، مويس كين

وضع الفريقين في الدوري الإيطالي:

يدخل ميلان المباراة بعد جمع 11 نقطة من أول 6 مباريات، ليحتل المركز السادس في جدول الترتيب. بينما يملك فيورنتينا 7 نقاط فقط، ويقبع في المركز الرابع عشر.

