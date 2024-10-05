سان سيرو يحتضن قمة إنتر ميلان وتورينو في صراع القمة بالدوري الإيطالي

يستضيف ملعب سان سيرو اليوم السبت مواجهة قوية تجمع بين إنتر ميلان وتورينو، في إطار منافسات الدوري الإيطالي، حيث يسعى الفريقان لتعزيز مواقعهما في صدارة الترتيب.

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يدخل إنتر ميلان المباراة وهو يحتل المركز الرابع برصيد 11 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف فقط على تورينو الذي يتواجد في نفس المركز. ويأمل تورينو في تعويض تعثره الأخير بعد خسارته على أرضه أمام لاتسيو بنتيجة 3-2 في الجولة الماضية.

إنتر ميلان، الذي يعيش فترة جيدة، قدم عرضًا قويًا في دوري أبطال أوروبا بفوزه الساحق على ريد ستار بلجراد الصربي بنتيجة 4-0 يوم الثلاثاء الماضي، مستعيدًا نغمة الانتصارات بعد فوزه على أودينيزي في الدوري المحلي، ومتجاوزًا آثار خسارته في ديربي ميلانو أمام غريمه التقليدي ميلان.

موعد مباراة إنتر ميلان وتورينو

وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، فيما تقام في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وبالإضافة إلى هذه المواجهة، يشهد اليوم السبت لقاءات أخرى، حيث يلتقي أودينيزي مع ليتشي وأتالانتا مع جنوى. أما يوم الأحد، فيلتقي لاتسيو مع إمبولي، ويستضيف بولونيا فريق بارما، في حين يحل روما ضيفًا على مونزا.

ترقب كبير لهذه المواجهات مع اقتراب صراع المراكز الأولى في الدوري الإيطالي.