إنتر ميلان ينتزع فوزًا صعبًا من تورينو بفضل هاتريك تورام

انتزع إنتر ميلان فوزًا صعبًا من ضيفه تورينو بنتيجة 3-2 في المباراة التي أُقيمت على ملعب جيوزيبي مياتزا، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

افتتح ماركوس تورام التسجيل لفريق إنتر ميلان في الدقيقة 25، مستغلًا عرضية رائعة من باستوني، حيث ارتقى لها وضربها برأسه لتسكن الشباك.

وبعد عشر دقائق، أضاف تورام الهدف الثاني برأسية أخرى من عرضية أتشيربي في الدقيقة 35.

لكن تورينو قلص الفارق سريعًا بعد أقل من دقيقة، حيث أحرز دوفان زاباتا الهدف الأول للضيوف.

في الشوط الثاني، أضاف تورام الهدف الثالث له وللفريق في الدقيقة 60 بعد متابعة جيدة لتسديدة لاوتارو التي تصدى لها حارس تورينو.

وفي الدقيقة 85، احتسب الحكم ركلة جزاء لتورينو بعد احتكاك بين هاكان وماسينا، نجح نيكولو فلاسيتش في تحويلها إلى هدف.

رغم محاولات إنتر لتأمين النتيجة، أضاع الفريق فرصة قتل المباراة في الدقيقة 90+4 عندما تصدى حارس تورينو سافيتش لتسديدة طارمي المنفرد.

بهذا الفوز، رفع إنتر رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن المتصدر نابولي، بينما تجمد رصيد تورينو عند 11 نقطة في المركز السادس.