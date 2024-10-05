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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

إصابة جديدة تُبعد كالابريا عن مواجهة ميلان وفيورنتينا

اي سي ميلان
اي سي ميلان

تعرض دافيد كالابريا، الظهير الأيمن لفريق ميلان، لإصابة جديدة ستبعده عن مواجهة فيورنتينا المقررة يوم الأحد ضمن الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

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و بحسب شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فقد أصيب كالابريا بمشكلة عضلية في ساقه اليسرى، مما سيمنعه من المشاركة في المباراة التي كان من المتوقع أن يبدأها كأساسي، وسيحل إيمرسون رويال بديلًا له في التشكيلة الأساسية.

إصابة جديدة تُبعد كالابريا عن مواجهة ميلان وفيورنتينا

كالابريا سيخضع لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة لتحديد مدى خطورة الإصابة ومدة غيابه عن الملاعب.

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 تأتي هذه الانتكاسة بعد أيام قليلة من عودته إلى التدريبات عقب تعافيه من إصابة سابقة تعرض لها في منتصف سبتمبر.

 

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