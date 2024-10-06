إطلاق عرض الصوت والضوء بقلعة قايتباي بالإسكندرية

أطلقت شركة مصر للصوت والضوء التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام مساء اليوم فى احتفالية كبرى عرض الصوت والضوء بقلعة قايتباى بالإسكندرية.

شهد الاحتفالية المهندس محمد شبمى وزير قطاع الأعمال العام واللواء أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية والدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وعدد من قيادات قطاع الأعمال العام .كما حضر الحفل الفنان احمد فؤاد سليم صاحب الأداء الصوت للعرض.

حمل عرض الصوت والضوء الجديد بقلعة قايتباى عنوان “الإسكندرية الخالدة” وهو يحكى تاريخ المدينة.

ويعد العرض هو الاحدث فى العروض التى تقدمها الشركة، وقال المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام إن العرض يمثل خطوة جديدة لتعزيز التراث المصري.

وأشار إلى الجهد والتعاون مع المجلس الأعلى للآثار بوزارة السياحة والآثار ومحافظ الإسكندرية.

وقال إن مثل هذه المشروعات تتيح فرصة فريدة لاكتشاف الإرث الحضارى المصرى الممتد عبر التاريخ.

وأوضح أن شركات قطاع الاعمال العام تلعب دورا هاما فى الاقتصاد حيث تسهم الشركات فى دفع عجلة التنمية وزيادة العائدات السياحة للدولة.

وأضف أن هذه العروض تشكل شاهد على عظمة الحضارة المصرية وتمنح الزائر فرصة للاستمتاع برحلة بصرية تكشف جانب من تاريخ مصر العظيم

وقال اللواء أحمد خالد محافظ الإسكندرية إن الاحتفال اليوم ببدء عرض الصوت والضوء بقلعة قايتباى مع الاحتفال باعياد انتصارات اكتوبر، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية بمحافظة الإسكندرية مشيرا إلى وجود عدة مشروعات منها تطوير المتحف اليونانى الذى يضم أكثر من 10الاف قطعة أثرية، وتطوير شارع النبى دانيال ذو الطابع المعمارى المميز والانتهاء من تطوير كنيسة ابو مينا واضاف أن كل ما يتم يساهم فى تعزيز مكانة الإسكندرية على خريطة السياحة العالمية.

وقال محمد عبد العزيز العضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر للصوت والضوء إن العرض الحديد للصوت والضوء بقلعة قايتباى يربط بين الماضى والحاضر ويجعل زيارته تجربة لا تنسى مشيرا إلى أدالشركة

تسعى للمزيد من المشروعات التى تساهم فى تعزيز مكانة مصر الثقافية والسياحية.

يذكر أن شركة مصر للصوت والضوء لهاعدة عروض للصوت والضوء بالمناطق الأثرية منها معبد الكرنك ومعبد ادفو ومعبد ابو سمبل ومعبد فيلة.