ليفاندوفسكي يكشف رأيه في ازدحام جدول المباريات

كشف المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لاعب برشلونة الإسباني، عن رأيه فيما يخص تلاحم المباريات في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي 2024/2025.

وكان برشلونة قد حقق الفوز على نظيره ديبورتيفو ألافيس بثلاثية نظيفة، في المباراة التي سجل خلالها ليفاندوفسكي "هاترك".

وتحدث روبرت ليفاندوفسكي في تصريحات لـ شبكة "DAZN"، حيث قال: "نمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين، ونحاول مواصلة التحسن والتقدم والأهم تحقيق الانتصارات".

وتابع المهاجم البولندي تصريحاته: "نلعب الكثير من المباريات ولا توجد راحة كثيرة، في حياتي لم ألعب هذا العدد من المباريات في هذه الفترة القصيرة".

وأكمل: "الأهم الآن الراحة والتعافي وعودة الجميع بعد التوقف الدولي، وأتمنى أن يتعافى المصابون خلال هذين الأسبوعين ونعود بشكل أقوى".

وأتم: "نلعب كل ثلاثة أيام، لم يسبق لي في حياتي أن لعبت 5 مباريات مع وجود يومين فقط بين كل مباراة، أسبوعان في غاية الصعوبة لنا".