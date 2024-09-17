فينيسيوس يشعر بالاضطهاد في إسبانيا ويواجه عزلة في ريال مدريد

يبدو أن فينيسيوس جونيور يعاني من شعور بالاضطهاد في إسبانيا، حسب ما ذكرت التقارير الصحفية اليوم الثلاثاء.

أشار اللاعب البرازيلي فينيسيوس ، نجم ريال مدريد، لفت الأنظار هذا الأسبوع بعد أن أشار لجماهير ريال سوسيداد عقب تسجيله ركلة جزاء في المباراة التي انتهت بفوز ريال مدريد 2-0 في الجولة الخامسة من الليجا.





وفقًا لإذاعة "كادينا سير"، يشعر فينيسيوس بأن هناك حملة إعلامية ضده في إسبانيا، خاصةً بعد تصريحاته حول استضافة إسبانيا لكأس العالم 2030. يبدو أن تلك التصريحات أثارت قلق بعض الشخصيات في إدارة النادي، وأثارت أيضاً انتقادات من أسطورة ريال مدريد بيديا مياتوفيتش.



تشير التقارير إلى أن فينيسيوس يشعر بالعزلة داخل النادي أكثر من أي وقت مضى، حيث يعتقد أن المدرب كارلو أنشيلوتي هو الحليف الوحيد له في ريال مدريد. يُقال أيضًا إن بعض أفراد الإدارة، بما في ذلك رئيس النادي فلورنتينو بيريز، قد يكونون من بين منتقديه.



علاوة على ذلك، فإن فينيسيوس يشعر بالإرهاق من الضجة المحيطة به، وقد أثارته بشكل خاص التقارير التي تروج لوجود خلافات بينه وبين زميله كيليان مبابي، رغم تناغمهما الجيد معًا.

