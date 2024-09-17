الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

فينيسيوس يشعر بالاضطهاد في إسبانيا ويواجه عزلة في ريال مدريد

فينيسيوس
فينيسيوس

يبدو أن فينيسيوس جونيور يعاني من شعور بالاضطهاد في إسبانيا، حسب ما ذكرت التقارير الصحفية اليوم الثلاثاء.

أشار اللاعب البرازيلي فينيسيوس ، نجم ريال مدريد، لفت الأنظار هذا الأسبوع بعد أن أشار لجماهير ريال سوسيداد عقب تسجيله ركلة جزاء في المباراة التي انتهت بفوز ريال مدريد 2-0 في الجولة الخامسة من الليجا.
 

txt

أنشيلوتي يعترف: فينيسيوس ليس في أفضل حالاته

txt

أنشيلوتي: فينيسيوس جونيور يجب ان يحاط بالحب من الجميع داخل ريال مدريد

txt

فلورينتينو بيريز مستاء من تصريحات فينيسيوس جونيور


وفقًا لإذاعة "كادينا سير"، يشعر فينيسيوس بأن هناك حملة إعلامية ضده في إسبانيا، خاصةً بعد تصريحاته حول استضافة إسبانيا لكأس العالم 2030. يبدو أن تلك التصريحات أثارت قلق بعض الشخصيات في إدارة النادي، وأثارت أيضاً انتقادات من أسطورة ريال مدريد بيديا مياتوفيتش.

تشير التقارير إلى أن فينيسيوس يشعر بالعزلة داخل النادي أكثر من أي وقت مضى، حيث يعتقد أن المدرب كارلو أنشيلوتي هو الحليف الوحيد له في ريال مدريد. يُقال أيضًا إن بعض أفراد الإدارة، بما في ذلك رئيس النادي فلورنتينو بيريز، قد يكونون من بين منتقديه.

علاوة على ذلك، فإن فينيسيوس يشعر بالإرهاق من الضجة المحيطة به، وقد أثارته بشكل خاص التقارير التي تروج لوجود خلافات بينه وبين زميله كيليان مبابي، رغم تناغمهما الجيد معًا.
 

مواد متعلقة

أنشيلوتي يعترف: فينيسيوس ليس في أفضل حالاته

أنشيلوتي: فينيسيوس جونيور يجب ان يحاط بالحب من الجميع داخل ريال مدريد

فلورينتينو بيريز مستاء من تصريحات فينيسيوس جونيور

نجم ريال مدريد السابق عن فينيسيوس: شخص غير ناضج

تشكيل البرازيل أمام الإكوادور.. فينيسيوس في الهجوم
الجريدة الورقية