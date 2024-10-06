الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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مفيدة شيحة تهنئ الشعب بنصر أكتوبر: سحقنا العدو الإسرائيلي في مواجهة عادلة

الإعلامية مفيدة شيحة
الإعلامية مفيدة شيحة

هنأت الإعلامية مفيدة شيحة، الشعب المصري، بمناسبة احتفالات انتصار أكتوبر الحادية والخمسين، قائلة : "صباح النصر لكل مشاهدينا، و٥١ سنة على نصر أكتوبر، وكل عام نحتفل بها، انتصارات أكتوبر العام الحالي مختلفة تماما".
 

وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وأن، مساء اليوم الاحد، أن : "العام الحالي نصحى على الحمدلله اننا موجودين في مصر، وأن نصر أكتوبر حصل، والحمدلله على النصر على العدو المدمر لبلاد عربية كثيرة، والعدو الإسرائيلي لم يواجه جيش نظامي إلا الجيش المصري، وسحقهم في ٦ أكتوبر عام ١٩٧٣.

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وتابعت مفيدة شيحة، أن الاحتلال الإسرائيلي أضعف من المواجهة، وتحية لكل مصري ولكل أم ضحت بابنها في حرب أكتوبر، والشعب المصري ضحى بكل ما هو غال ونفيس للوطن في هذه المرحلة شديدة الصعوبة. 

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