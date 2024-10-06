وزير البترول يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر

هنأ المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى 51 لنصر أكتوبر.

برقية الوزير

قال الوزير في برقيته يتقدم المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية والعاملون بقطاع البترول والثروة المعدنية بأسمى آيات التهاني لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ولشعب مصر العظيم و جيشها الآبي بمناسبة حلول الذكرى (٥١) لنصر السادس من أكتوبر.

وتابع: ذلك النصر الذي نستحضر من خلاله صلابة و تضحيات قواتنا المسلحة البواسل وإرادتهم القوية التي صنعت النصر الذي يمثل رمزاً للفخر والعزة والإصرار.