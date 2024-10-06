النائب عمرو السنباطي : نصر أكتوبر المجيد سيظل نقطة فارقة في تاريخ مصر

أكد النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب عن دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر، أن نصر أكتوبر المجيد سيظل نقطة فارقة في تاريخ مصر، ورمزًا للعزة والشموخ والكرامة والتضحية والفداء.

وقال السنباطي "تحية وتقدير لأبطال النصر الذين ضحوا من أجل الوطن لاسترداد أرض سيناء، موجها التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولوزير الدفاع الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

وللشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الـ ٥١ لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

‏‎وقال السنباطي "نحتفل بأهم وأعظم وأمجد أيام تاريخنا، الذي نستلهم منه العبور الجديد نحو مستقبل مشرق، نتذكر ونعلم أولادنا وأحفادنا جيلا بعد جيل، فهي قصة الكفاح في طريق تحقيق النصر، في مواجهة الصعاب والتحديات من أجل مستقبل وطننا الغالي الذي افتداه أجدادنا بالدماء لنتسلم وطننا مرفوع المهمة خفاقة رايتها.

وقال السنباطي "هذه الملحمة الخالدة وقف أمامها العالم أجمع لتصبح درساً في البطولة والوطنية، واستطرد السنباطي قائلا "حفظ الله مصر وجيشها الباسل وسدد على طريق الحق خطاه ودائما تحيا مصر.

وقال السنباطي إن الاحتفال بذكرى أكتوبر يأتي في وقت تواجه فيه منطقة الشرق الأوسط تحديات جسيمة، خاصة في ظل اتساع دائرة الصراع في المنطقة، مشددا على أهمية التلاحم بين الشعب وقواته المسلحة بقوله هو الحصن المنيع الذي يحفظ الوطن في ظل الأزمات المعقدة التي تشهدها المنطقة .

وقال السنباطي "استشعرت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مبكرا التحديات الإقليمية و الدولية، مما جعلها تمضي قدما في طريق تحديث و تطوير قدرات الجيش المصرى بما يعززها و يحقق الهدف الأسمى لحماية الأمن القومى المصرى.

وأشاد السنباطي بتحركات الدولة المصرية في مواجهة أزمات المنطقة، قائلا "نجحت الدولة في انتهاج سياسة خارجية متوازنة تحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية، كما تفاعلت بحكمة لحل أزمات الإقليم خاصة مع تصاعدها.