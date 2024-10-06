برشلونة يستعيد صدارة ترتيب الدوري الإسباني
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة فوزًا كبيرًا على نظيره ديبورتيفو ألافيس بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي انتهت منذ قليل، ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم 2024/2025.
واستعاد برشلونة صدارة ترتيب الليجا، بعدما الفوز على ألافيس، مما يجعل هناك حالة من الارتياح لدي الجهاز الفني بقيادة هانز فليك.
ترتيب الدوري الإسباني
_ برشلونة، 24 نقطة.
_ ريال مدريد، 21 نقطة.
_ فياريال، 17 نقطة.
_ أتلتيكو مدريد، 16 نقطة.
_ أوساسونا، 15 نقطة.
_ اتلتيك بلباو، 14 نقطة.
_ مايوركا، 14 نقطة.
_ رايو فاييكانو، 13 نقطة.
_ سيلتا فيجو، 13 نقطة.
_ ريال بيتيس، 12 نقطة.
_ جيرونا، 12 نقطة.
_ ألافيس، 10 نقاط.
_ إسبانيول، 10 نقاط.
_ إشبيلية، 9 نقاط.
_ خيتافي، 8 نقاط.
_ ريال سوسيداد، 8 نقاط.
_ ليجانيس، 8 نقاط.
_ فالنسيا، 6 نقاط.
_ بلد الوليد، 5 نقاط.
_ لاس بالماس، 3 نقاط.