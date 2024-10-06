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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

"هاترك" ليفاندوفسكي يقود برشلونة للفوز على ألافيس

برشلونة
برشلونة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الفوز على نظيره ديبورتيفو ألافيس بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024/2025.

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جاء أهداف برشلونة الثلاثة من خلال اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقائق 7، و22، و32 من عمر الشوط الأول.

وسيطر فريق البلوجرانا على مجريات المباراة بشكل كامل، حيث وصلت نسبة الاستحواذ 73%، بينما امتلك ألافيس الكرة بنسبة 27% خلال التسعون دقيقة.

بهذه النتيجة، يواصل برشلونة تصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني لهذا الموسم برصيد 24 نقطة، فيما يتجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند النقطة 10 في المركز 12.

وكان برشلونة قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إينياكي بينيا.

خط الدفاع: باو كوبارسي، إينيجو مارتينيز، هيكتور فورت، بالدي.

خط الوسط: بيدري، كاسادو، رافينها.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، فيران توريس، لامين يامال.

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