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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

التعادل يحسم شوط أول مثير بين فرانكفورت وبايرن ميونخ.. ومرموش يتألق

مرموش
مرموش

أنتهى الشوط الأول بين فرانكفورت وبايرن ميونخ بهدفين لكلاهما في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب دوتش بنك بارك، في إطار الجولة السادسة من الدوري الألماني.

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مرموش يصنع هدف التقدم لـ فرانكفورت أمام بايرن ميونخ

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مرموش يسجل هدف التعادل أمام بايرن ميونخ (فيديو)

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وكان قد سجل مرموش هدف التعادل في الدقيقة 22 بعد تأخر فريقه بهدف أمام بايرن ميونخ عبر لاعبهم الكوري مين جاي كيم. 


ثم أحرز هيجو إيكيتيكي هدف فرانكفورت الثاني بعد تمريرة من عمر مرموش الذي يسددها في شباك بايرن ميونخ مسجلا هدف التقدم قبل أن يرد الفريق البافاري بهدف التعادل عبر لاعبه المدافع الفرنسي أوباميكانو.


رفع مرموش رصيده التهديفي إلى 7 أهداف ليعزز صدارته في جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني خلفه الإنجليزي هاري كين بـ 5 أهداف.
ويتقدم بايرن ميونخ على آينتراخت فرانكفورت في ترتيب الدوري بفارق نقطة واحدة، بينما يتفوق مرموش على كين بفارق هدف واحد في قائمة الهدافين. 
 

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