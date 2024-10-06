الهجرة العراقية: استقبال 640 مواطنا لبنانيا عن طريق منفذ القائم الحدودي

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، اليوم الأحد، استقبال 640 مواطنا لبنانيا عن طريق منفذ القائم الحدودي.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه استنادا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ومتابعة وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، استقبلت كوادر الوزارة في منفذ القائم الأسر القادمة من لبنان، والتي تركت منازلها بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم بواقع 640 مواطنا لبنانيا، مشيرة إلى أنه تم تقديم كافة التسهيلات الضرورية للنازحين.

حزب الله يعلن خسائر الجيش الإسرائيلي منذ بدء توغله بلبنان

در "حزب الله" اللبناني، مساء السبت، بيانا كشف فيه الخسائر التي تعرض لها الجيش الإسرائيلي منذ بدئه عمليته العسكرية البرية في لبنان.

وقال "حزب الله" في بيان: "أحصت المقاومة خلال الأيام القليلة الماضية، منذ إعلان جيش العدو الإسرائيلي بدء عمليته البرية باتجاه قرى جنوب لبنان، مقتل أكثر من 25 ضابطا وجنديا في صفوف نخبة العدو، وإصابة أكثر من 130".

وأضاف البيان: "هذه الأرقام اعترف العدو ببعضها والأيام القادمة ستكشف ما أخفاه عن جمهوره".

كذلك أعلن "حزب الله" استهداف جنود إسرائيليين، مساء السبت، في مستعمرة المنارة بدفعة صواريخ، مشيرا إلى تحقيقه "إصابات مؤكدة".

وشنّ الطيران الإسرائيلي خمس غارات على جنوب بيروت، فجر الأحد، من بينها أربع غارات "عنيفة جدا" على الضاحية الجنوبية المعقل الأساسي لحزب الله، بعيد تحذير الجيش الإسرائيلي بإخلاء مبان في المنطقة.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن "الطيران الحربي للعدو الاسرائيلي نفذ 4 غارات عنيفة جدا على الضاحية الجنوبية، وغارة على منطقة الشويفات وسيارات الإسعاف تهرع إلى المكان".

وكان موفد "سكاي نيوز عربية" إلى بيروت قد أفاد بوقوع غارة إسرائيلية أخرى على حارة حريك في الضاحية الجنوبية، مساء السبت.

وأكد موفدنا أيضا وقوع غارات إسرائيلية متتالية على مواقع في الضاحية الجنوبية ومحيطها، الأمر الذي أدى إلى اندلاع حرائق كبيرة.